Auto si schianta contro il marciapiede e si ribalta: donna intrappolata nell’abitacolo

Tantissima paura nella mattinata di oggi, sabato 19 novembre, nel centro di Rezzato. Poco prima delle 9.30, una Smart si è schiantata contro un paletto d’acciaio che delimita il marciapiede, finendo poi per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Un boato fortissimo ha attirato in strada residenti e commercianti di via Scalabrini, che hanno dato l’allarme e prestato i primi soccorsi alla donna al volante.

Stando al racconto di alcuni testimoni, la donna è rimasta intrappolata nell’abitacolo: è stata estratta dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure dei sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza. L’automobilista, una 84enne, non avrebbe mai perso i sensi e non sarebbe in gravi condizioni. Per lei - pare - un forte shock, ma traumi e ferite non gravi: è stata trasferita in ospedale in codice verde.

Stando alle prime informazioni trapelate, l'anziana avrebbe sbandato mentre viaggiava in direzione del centro del paese, per cause al vaglio della polizia locale di Rezzato che si sta occupando dei rilievi. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione della macchina.