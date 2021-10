Violento tamponamento davanti alle Poste, ragazza finisce in ospedale

La giovane è stata trasportata alla Poliambulanza, dov'è stata ricoverata in codice giallo

Martedì 5 ottobre, una ragazza di 26 anni è rimasta ferita in un brutto incidente in via Antonio Gramsci, nei pressi dell’ufficio postale di Rezzato.

Erano da poco passate le 14.30: la 26enne, a bordo della sua auto, stava percorrendo la strada che porta all'incrocio con via Garibaldi, quando è stata tamponata da un altro veicolo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, con un'ambulanza di Brescia Soccorso, insieme alla Polizia locale di Rezzato. Dopo le cure mediche, la giovane è stata trasportata in codice giallo alla Poliambulanza; non è in pericolo di vita.