Scontro frontale: cinque feriti nel punto dove morirono cinque ragazzi

Nello stesso esatto punto dove due mesi fa morirono sul colpo cinque giovanissimi, che si schiantarono contro un autobus. Uno spaventoso incidente frontale si è verificato nella serata di ieri, sabato 26 marzo, lungo la "solita" 45bis nel territorio di Rezzato. Fortunatamente, a differenza dello schianto del 22 gennaio, le conseguenze non sono state drammatiche.

I fatti. Erano all'incirca le 19 quando una Renault Scénic condotta da una 49enne si è scontrata con un'Audi guidata da un 21enne sulla quale viaggiavano tre sedicenni, tutti residenti in città. Al momento non è stata diffusa alcuna indicazione circa la dinamica dell'incidente, ciò che è certo è che i due veicoli si sono scontrati frontalmente.

I mezzi di soccorso sono arrivati sul posto in codice rosso: la donna alla guida della Renault è stata portata alla Poliambulanza, dove si trova anche uno dei feriti che viaggiava sull'Audi. Un altro giovane è stato portato invece al Civile, mentre gli altri due avevano solo ferite lievi. La strada è stata chiusa per due ore, necessarie per i rilievi e per la rimozione dei mezzi.