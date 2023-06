Maxi incidente in tangenziale, coinvolti auto, tir e furgoni: 4 feriti gravi

Cinque veicoli e 12 persone coinvolte tra cui 4 feriti gravi (ma non in pericolo di vita): è il bilancio del pauroso incidente di martedì mattina a Rezzato, sulla Ss45bis. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi: tutto avrebbe preso il via da un primo tamponamento sulla stessa corsia di marcia, che a sua volta avrebbe innescato una carambola finita anche sulla corsia opposta.

L'incidente

In rapida sequenza sono rimasti coinvolti nel sinistro un furgone Fiat Ducato, una Nissan Qashqai guidata da un 60enne - è rimasto incastrato tra le lamiere e liberato dai Vigili del Fuoco, poi ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza - e ancora un autoarticolato, una Kia Niro e un minivan Opel che in quel momento stava trasportando 5 persone.

Oltre a Vigili del Fuoco e Polizia Locale, la centrale operativa ha inviato sul posto anche quattro ambulanze: Croce Blu Brescia, Van Nuvolento, Croce Rossa Calvisano e Cosp Mazzano. I feriti sono stati ricoverati alla Poliambulanza e al Città di Brescia. Tutt'altro che semplici le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata: la strada è rimasta chiusa a lungo in entrambi i sensi di marcia, traffico in tilt per ore.