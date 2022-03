Incidente in tangenziale tra un tir e un furgone: un ferito e traffico nel caos

Ci sarebbe una mancata precedenza all'origine dell'incidente che, giovedì mattina, ha mandato in tilt il traffico sulla statale 45bis. Poco prima delle 9.30 un tir e un furgone Fiat Ducato si sono scontrati all'altezza dello svincolo di Rezzato, in direzione Brescia.

Stando alle prime informazioni trapelate, il furgone si stava immettendo sulla tangenziale quando, per cause da accertare, si è scontrato contro un tir che sopraggiungeva. Ad avere la peggio nell'impatto è stato il conducente del furgone, un uomo di 30 anni: dopo le prime cure prestate dai volontari di Mazzano Soccorso, è stato trasportato - a bordo di un'autolettiga - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Per lui pare comunque nulla di grave: è stato ricoverato in codice giallo.

Rallentamenti e code si sono registrate nel tratto interessato dall'incidente, ma la situazione sarebbe già tornata alla normalità. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale di Rezzato che ha raccolto i rilievi e gestito il traffico.