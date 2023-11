L'addio a Renato, morto in un tragico incidente: era papà di due ragazze

È il giorno del dolore al quartiere Sant'Anna di Brescia: verranno celebrati lunedì pomeriggio i funerali di Renato Nicolacci, 49 anni, morto in un tragico incidente stradale sabato mattina a Passirano, lungo la Strada provinciale 510. L'ultimo saluto è in programma alle 15.30 nella chiesa di Sant'Antonio, in Via Chiusure.

Ingegnere stimato e apprezzato, era responsabile dell'ufficio tecnico della fonderia Ghial di Castegnato: anche sabato mattina pare si stesse muovendo per lavoro. Lascia nel dolore la moglie e due giovani figlie: in tanti lo conoscevano in tutto il quartiere, era volontario in parrocchia e faceva anche parte del coro della chiesa.

L'incidente

Non ha avuto scampo nello schianto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, Nicolacci avrebbe sbandato improvvisamente finendo per invadere la corsia opposta di marcia, centrando in pieno un camion che viaggiava verso Brescia. L'autista del mezzo pesante, 44 anni, non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro frontale. Come da prassi, in casi come questi, è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale.