Schianto frontale, muore dopo 20 giorni in ospedale: disposta l'autopsia

La comunità di Castelgoffredo si unisce al cordoglio delle due figlie di Remo Benzi, il pensionato di 84 anni morto venerdì scorso all'ospedale di Cremona dopo quasi tre settimane di agonia. Da una ventina di giorni era infatti ricoverato a causa del terribile incidente in cui era rimasto coinvolto, il 13 gennaio scorso in località Lisnetta.

A bordo della sua Peugeot si era scontrato frontalmente contro un'Audi che viaggiava in direzione opposta, guidata da un 49enne di Asola: secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale, sembra che l'anziano avesse improvvisamente sbandato, forse per via di un malore.

Disposta l'autopsia

Soccorso sul posto, Benzi era stato poi trasferito d'urgenza in ospedale per le ferite riportate, tra cui un trauma cranico e fratture alle vertebre. E' rimasto in ospedale per circa 20 giorni, fino al tragico epilogo nel fine settimana. La magistratura ha disposto ulteriori approfondimenti sul decesso: verrà eseguita l'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte. Come da prassi, in casi come questi, potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale.