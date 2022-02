Investito e schiacciato dalla ruota dell’autobus: paura per un ragazzino di 15 anni

Correre dietro ad un autobus e finire per essere schiacciati dalle sue ruote. È quanto accaduto lunedì, verso le 13.30, a un ragazzino di 15 anni che frequenta l'istituto Afgp Bonsignori di Remedello: è stato investito mentre cercava di accaparrarsi un posto sul mezzo pubblico che avrebbe dovuto portarlo a casa. Tutto è accaduto sotto gli occhi di centinaia di altri studenti.

Per fortuna le condizioni del 15enne non sono gravissime: dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito - a bordo di un’autolettiga- alla clinica Poliambulanza di Brescia dov’è poi stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica di quanto accaduto nei pressi della fermata di via Avis, a Remedello, è ancora al vaglio della polizia locale che si è occupata dei rilievi e ha raccolto le testimonianze. Stando a una primissima ricostruzione, sembra che nel parapiglia dell'uscita da scuola il 15enne sia finito sotto le ruote dell’autobus mentre rincorreva il mezzo insieme ad altri ragazzi.

L’incidente riaccende la polemica sulla pericolosità della fermata di via Avis: un problema piuttosto sentito in paese, tanto che anche il Comune si era mosso per trovare un’alternativa.

“Per raggiungerla i ragazzi devo percorrere 300 metri lungo la provinciale - spiega Simone Ferrari, sindaco di Remedello - : parliamo di migliaia di studenti che escono in massa dagli istituti secondari del paese e corrono per non perdere i mezzi pubblici che li riportano a casa. Qualche giorno fa, nello spintonarsi per salire sul bus, hanno mandato in frantumi i vetri della portiera; adesso un ragazzo è stato investito. L’amministrazione comunale lavora da tempo a un progetto dedicato per mettere in sicurezza la fermata, spostandola di qualche centinaio di metri: chiedevamo di usare una delle strade private d’accesso del Cfp, ma ci è stata negata l’autorizzazione”.