Camion 'vola' nel canale dopo lo schianto contro un autobus

La dinamica dell’incidente ha fatto temere il peggio, ma - fortunatamente - non si registrano gravi conseguenze per l’uomo che era al volante del camion piombato in una roggia dopo lo schianto contro un bus di linea. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, martedì 28 novembre, lungo la strada Provinciale 76 che collega Remedello a Isorella.



Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, un camion che viaggiava in direzione di Remedello avrebbe urtato un pullman, vuoto, che era in sosta accanto alla carreggiata. Dopo l’impatto il cassone si è staccato, mentre la motrice è uscita di strada, finendo per schiantarsi nel fossato.

È andata bene: il conducente (un uomo di 33 anni) è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo, praticamente incolume, tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere e una pattuglia delle Stradale di Desenzano che si è occupata dei rilievi e ha gestito la viabilità.