Si schianta in bici contro un'auto, bimbo di 8 anni in ospedale

In sella alla sua fedele bicicletta stava pedalando in strada, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, qualcosa è però andato storto e la breve corsa del bimbo di 8 anni è finita contro un'auto di passaggio. Lo schianto non sarebbe stato violento - per fortuna - ma il piccolo è stato sbalzato dalla sella, rovinando sull'asfalto.

È accaduto poco prima delle 19.30 di giovedì sera lungo via Martiri di Cefalonia, a Remedello. La donna che era al volante della macchina - una Peugeot 308 - ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è sopraggiunta in pochi minuti un'ambulanza.

Attimi di paura, ma per fortuna nulla di grave per il bimbo, che nella caduta avrebbe riportato traumi di lieve entità: dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia per gli accertamenti del caso. La dinamica è al vaglio della polizia stradale di Desenzano, che si è occupata dei rilievi e ha raccolto la testimonianza dell'automobilista - una 52enne di Acquafredda - e di coloro che hanno assistito all'incidente.