Morto a 18 anni in un incidente: paese in lutto, la fidanzata lotta per la vita

Avrebbe dovuto essere una giornata spensierata, in compagnia della sua giovane fidanzata con la quale, presto, avrebbe dovuto andare a convivere. Un sogno d'amore spezzato in pochi istanti, in un 'maledetto' incrocio posto sul confine tra le province di Mantova e Verona. La Opel Corsa guidata da Adrian Andrei Costin, 19 anni da compiere il prossimo settembre, avrebbe tagliato l'incrocio centrando in pieno un autoarticolato carico di mangime. Un impatto devastante: Adrian è morto sul colpo, intrappolato in un groviglio di lamiere. La sua fidanzata, di soli 17 anni, ha riportato gravissime lesioni e lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Civile.

Il dramma si è consumato a Marmirolo, comune del Mantovano, mercoledì all'ora di pranzo: il 18enne era uscito prima dall'azienda Elvi Srl di Isorella, dove lavorava da alcuni mesi, per andare a prendere la fidanzata all'uscita dell'ultimo giorno di scuola. Avrebbero voluto festeggiare, trascorrere qualche ora spensierata insieme, facendo progetti sul loro nido d'amore ancora da costruire, ma non ne hanno avuto il tempo.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Remedello, dove il 18enne - nato in Romania - viveva da tempo insieme al padre. Si era diplomato come tecnico riparatore all'Afgp Centro Bonsignori e si era costruito tanti rapporti di amicizia. In paese lo descrivono come un bravo ragazzo, responsabile e un gran lavoratore. Tutta la comunità è sotto shock: per rispettare il dolore dei familiari, il sindaco Simone Ferrari ha annullato anche la River Run, evento in programma per sabato, e proclamato lutto cittadino per il giorno dei funerali. L'ultimo saluto non è però ancora stato fissato: la salma del 18enne è infatti ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso.