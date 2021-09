Auto esce di strada, poi lo schianto: ragazzo portato all'ospedale Civile

All’alba di venerdì 10 settembre, un giovane di 33 anni è rimasto ferito dopo essere finito fuori strada a Remedello. Sul posto è intervenuta un’auto medica insieme ai carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Erano da poco passate le 5.30: il 33enne, a guida della sua auto, stava percorrendo via per Corvione quando – per cause ancora da verificare – è uscito di strada in prossimità dell’incrocio con via per Gambara. Fortunatamente nulla di grave, nessun altro veicolo è stato coinvolto.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari e portato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia.