Autocisterna esce di strada: un palo ne ferma la corsa nel prato

Un palo situato nel prato ha impedito che la grossa autocisterna potesse finire a valle. Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Edolo sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la SP294 che da località Forno Allione sale verso il passo del Vivione, nel territorio comunale di Malonno. Attorno alle 11:40 un'autocisterna per cause in corso di accertamento, durante una manovra è rimasta impantanata in un prato, scivolando e poi fermandosi contro un palo della corrente elettrica, che fortunatamente l'ha tenuta ferma.

Le operazioni di recupero del mezzo si sono protratte molto a lungo. Prima si è provveduto a svuotare il liquido infiammabile contenuto nella cisterna, poi il mezzo è stato lentamente sollevato e ricollocato sulla sede stradale, grazie a due mezzi pesanti del soccorso stradale.

Sul posto, polizia locale, personale di Enel Distribuzione e personale della protezione civile "Le Torri di Malonno" che ha provveduto ad illuminare la zona con la fotoelettrica. L'intervento è terminato solo alle ore 21:30.

Una nota a margine: i Vigili del fuoco hanno ringraziato i gestori del Ristorante Vivione, situato nei pressi del luogo dell'incidente, che prima hanno offerto il pranzo, poi il tè caldo a metà pomeriggio, poi la cena, a tutto il personale intervenuto nelle lunghe operazioni di recupero.