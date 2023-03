Travolto in moto da un'auto, ragazzo muore a soli 17 anni

E' morto a soli 17 anni in un tragico incidente stradale Razvan Petrisor Andries, per gli amici semplicemente Petri: era in sella alla sua moto enduro 125 quando si è scontrato con una Ford Focus che viaggiava in direzione opposta, lunedì sera poco prima della mezzanotte. L'incidente lungo la Strada Francesca, in territorio di Ghisalba (in provincia di Bergamo): nell'impatto frontale il 17enne è stato sbalzato sull'asfalto per diversi metri ed è morto sul colpo.

Una vita spezzata troppo presto

La salma è stata ricomposta all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Razvan Petrisor Andries abitava a Cortenuova insieme ai genitori: lascia nel dolore mamma Irina e papà Fiorenzo. Il ragazzo era nato in Romania ma si era trasferito in Italia che aveva meno di 3 anni. Sarebbe diventato maggiorenne il prossimo giugno.

Dopo aver frequentato le elementari a Cortenuova, aveva proseguito le scuole medie a Romano di Lombardia: ora era iscritto al quarto anno della Scuola per lavorare nell'agroalimentare di Castel Cerreto, frazione di Treviglio. Si era già avvicinato al mondo del lavoro, con uno stage in un'azienda agricola della zona: l'agricoltura, la campagna e gli animali (oltre ai trattori) erano le sue grandi passioni.

Lo schianto frontale con la Ford

E poi la moto, la scuola e tanti sogni da realizzare. Spezzati troppo presto, in una sera come tante. Petri stava viaggiando in direzione di Mornico al Serio, forse per raggiungere alcuni amici. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la Ford Focus che l'avrebbe travolto si sarebbe trovata in quel momento in fase di sorpasso. Gli accertamenti sono in corso: come da prassi, è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale.