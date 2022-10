Morto sul colpo nell'incidente: la vittima è un artigiano padre di famiglia

Una sbandata, subito dopo la curva, per cause ancora in corso di accertamento: un furgone che arriva in direzione opposta, l'impatto violentissimo, l'auto che viene sbalzata a diversi metri di distanza. A bordo, sul sedile del passeggero, c'è l'artigiano 55enne Rasim Muka, da pochi giorni tornato in Italia dopo un viaggio nel suo Paese d'origine: morto sul colpo dopo l'incidente. Solo lievi ferite per il fratello (circa 60 anni) alla guida della Fiat Punto coinvolta nel sinistro: niente di grave anche per il 61enne alla guida del furgone Volkswagen, ma sono stati entrambi comunque ricoverati in ospedale.

L'incidente

E' la cronaca del dramma che si è consumato lunedì pomeriggio a Erbusco, poco dopo le 14.30 lungo Via Iseo. Come detto la vecchia Fiat Punto guidata dal fratello della vittima avrebbe sbandato in curva, invadendo in parte la corsia opposta di marcia, proprio mentre sopraggiungeva il furgone Volkswagen. A seguito dello schianto frontale sono stati allertati i soccorsi: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, l'infermierizzata e due ambulanze da Adro e Bornato, che hanno provveduto al trasporto agli ospedali di Chiari e Ome dei due feriti.

Morto sul colpo

Niente da fare per il povero Rasim Muka, padre di famiglia: sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli altri fratelli e il figlio (la famiglia Muka abita a Castrezzato). La strada è rimasta chiusa a lunga, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza (sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco): i rilievi sono stati affidati alla Polstrada di Iseo, e la Procura nel frattempo (come da prassi) avrebbe già aperto un'inchiesta per omicidio stradale. La salma a breve dovrebbe essere riconsegnata ai familiari per la sepoltura.