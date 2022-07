Tragedia nella notte: ragazzino investito e ucciso da un'auto

Una serata di festa che si trasforma in dramma: un ragazzino di soli 15 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. È accaduto nel cuore della notte, a Urago d'Oglio, lungo la Strada Provinciale 2 che collega il paese con Rudiano.

La vittima stava facendo ritorno a casa dopo avere trascorso la serata di festa alla "Notte Bianca" di Urago. In compagnia di un amico di Castelcovati stava camminando sulla strada e un'auto, guidata da un cittadino di Urago, ha investito i due. Gravissimi i traumi riportati dal 15enne, soccorso sul posto dal personale di un'ambulanza, un'automedica e dall'eliambulanza. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere.

Solo ferite lievi per il coetaneo di Castelcovati. I rilievi per capire cosa sia successo sono stati effettuati dai carabinieri di Castrezzato e da quelli di Palazzolo sull'Oglio. La Procura di Brescia aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Sul luogo della tragedia - come riportato dal Giornale di Brescia - si sono recati i genitori e la sorella della giovane vittima