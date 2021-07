Automobilista investe ragazzino in bicicletta e fugge: la rabbia del padre

Non presta soccorso e si allontana dal luogo dell'incidente: un ragazzino di 15 anni è stato investito da un’auto a Pontevico lungo la strada Palazzina, all’incrocio con via Feroldi.

E’ accaduto giovedì 22 luglio: un uomo di 80 anni, a bordo di una Fiat Panda, non ha rispettato una precedenza e ha colpito il giovane, caduto rovinosamente a terra. L’anziano non si è fermato e si è allontanato. Fortunatamente non è stato necessario l’intervento dei soccorsi: il ragazzo non è rimasto ferito, ma ha subito solo qualche contusione.

Gli agenti della Polizia Locale di Leno hanno immediatamente intercettato il pirata della strada, dopo aver individuato l’auto compatibile con il sinistro, grazie alle telecamere di videosorveglianza. L’uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso, con il pagamento di una sanzione e la decurtazione di 4 punti sulla patente. Inoltre, data l’età, si sta valutando la segnalazione ad una commissione medica per il ritiro della patente.

Il padre del giovanissimo scrive su Facebook: “Volevo informare il 'Signore' di una certa età [...] che questa mattina verso le 9.20, procedendo in direzione cimitero, non avendo rispettato lo stop ha investito mio figlio e non si è degnato di fermarsi per prestargli soccorso. Grazie a Dio sta bene. Non le auguro del male perché sono una brava persona. Ripassi le norme stradali e civili e, se non è più in grado di guidare, le suggerisco di andare a piedi. Grazie”.