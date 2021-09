Esce dal portone e viene investita dal vicino: paura per una bambina

Travolta dall'auto del vicino, è stata portata in ospedale in codice rosso

/ Via M.Luther King

I suoi genitori erano in casa quando all'improvviso hanno sentito un botto: usciti, hanno visto la loro figlia stesa a terra che era appena stata investita dall'auto del vicino. Si sono vissuti attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Roccafranca, nei pressi di un condominio di via Martin Luther King.

Erano all'incirca le 17:00 quando la ragazzina di 11 anni è uscita dal portone in sella alla sua bicicletta. Appena immessa nella strada, il mezzo è stato travolto dall'urto provocato dall'auto del vicino, una Fiat Panda, e la giovane è stata sbalzata sull'asfalto.

Soccorsa dai volontari della Croce Verde di Orzinuovi, l'undicenne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia, dove è stata ricoverata. Le sue condizioni sono via via migliorate, la giovane al momento è fuori pericolo. Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.