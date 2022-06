E' ancora in coma la ragazzina di 16 anni investita sulle strisce pedonali

Non è ancora fuori pericolo la ragazzina di appena 16 anni che mercoledì pomeriggio è stata investita sulle strisce pedonali di Via San Zeno, in città: è in coma e lotta per la vita nel reparto di Rianimazione del Civile. Il terribile incidente verso le 14.30: stando a quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Brescia, intervenuti per i rilievi, l'adolescente stava attraversando a piedi la trafficata strada sulle strisce pedonali, quando sarebbe stata colpita in pieno da un furgone guidato da un 27enne residente nel Mantovano.

Un impatto assai violento: la 16enne sarebbe stata sbalzata sul cofano, avrebbe battuto la testa sul parabrezza prima di essere scaraventata sull'asfalto, a più di 10 metri di distanza. Sotto shock il giovane alla guida del furgone: in quel momento era in compagnia di un collega.

Denunciato per lesioni stradali

Agli agenti avrebbe riferito di non aver visto la ragazzina. Dai primi accertamenti pare che nessuno dei due – né il guidatore che la 16enne investita – fosse al cellulare. Come da prassi il 27enne è stato sottoposto ai test di alcol e droga: non risulterebbero assunzioni in tempi recenti o comunque compatibili con l'incidente. La Procura ha aperto un'inchiesta: è stato denunciato per lesioni stradali colpose.