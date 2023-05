Perde l’equilibrio, cade e finisce sotto l'autobus: paura per una ragazza

Ha riportato traumi e fratture, lo spavento è stato grande, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Se l'è vista davvero brutta una ragazza di 21 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio, stava pedalando lungo via Scuole. L'incidente è avvenuto davanti al comando provinciale dei vigili del fuoco, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. La giovane a cavallo della sua bicicletta stava viaggiando sul marciapiede quando all'improvviso ha perso equilibrio ed è caduta. Malauguratamente, la caduta si è verificata proprio nei pressi della fermata di un autobus, e la ragazza scivolando è finita proprio sotto il mezzo.

nel terrore generale, sono stati chiamati i soccorsi. I vigili del fuoco sono giunti sul posto dopo pochissimi minuti. Gli agenti hanno posizionato sotto all'autobus del grossi cuscini, dopodiché li hanno gonfiati riuscendo a sollevare di qualche centimetro il mezzo e ad estrarre la ragazza ferita. Con traumi vari e una frattura, la 21enne è stata portata in ospedale in codice rosso.