Frontale auto-moto: il marito muore sul colpo, la moglie è grave

Ancora sangue sulle strade della Lombardia. Incidente mortale a Zanica, nella Bergamasca, all’altezza del raccordo tra la Tangenziale sud (Ss42) e la Strada provinciale 591bis: è qui che martedì pomeriggio ha perso la vita il 59enne Raffaele Fronti, da poco in pensione, morto sul colpo a seguito del violento impatto frontale con una monovolume Ford. Fronti era a bordo del suo scooterone insieme alla moglie 56enne, rimasta gravemente ferita: è stata ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo, in prognosi riservata.

Lo schianto poco prima delle 15.30, sulla dinamica indagano i Carabinieri con il supporto della Polizia Locale. Fronti e la moglie avevano appena imboccato la rampa che dalla tangenziale porta alla Provinciale: in quel momento, dalla parte opposta, transitava la Ford guidata da un 48enne di Ghisalba, rimasto illeso.

Morto sul colpo, la moglie gravissima

Auto e scooterone si sono schiantati frontalmente in curva. A seguito dell’impatto Fronti e la moglie sono stati entrambi sbalzati sull’asfalto. L’uomo è morto sul colpo, la moglie come detto è in gravissime condizioni. La centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e le ambulanze dei volontari di Brusaporto e della Croce Rossa di Urgnano, oltre all’elisoccorso decollato da Bergamo.

I rilievi e le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono proseguite fino a sera. La salma di Raffaele Fronti è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 59enne lascia nel dolore due giovani figli e un nipote. Sotto shock l’automobilista, per quanto accaduto, accompagnato in ospedale a Seriate, ma solo per accertamenti.