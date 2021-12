Incidente stradale a Sarezzo: morto il 30enne Raffaele Demasi

È il 30enne Raffaele Demasi la vittima del tragico incidente stradale avvenuto venerdì, verso le 17.10, lungo via Sandro Pertini a Sarezzo.



Il giovane si è ribaltato più volte con la sua jeep, dopo aver perso il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto di strada sterrata e, purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.

Di origini calabresi, Demasi abitava in paese ormai da anni. Lascia nel dolore due figli piccoli e la moglie Alice, sua coetanea, con la quale gestiva il Time Bar di via Roma.