Scooter si schianta contro un'auto, morto il padre di due bambine

Ancora una tragedia sulle strade, l'ennesima: stavolta a perdere la vita è il 39enne Raffaele Campagna, 40 anni da compiere tra una decina di giorni, giovane carabiniere che tornava a casa dopo una giornata di lavoro. Tutto è successo mercoledì pomeriggio poco dopo le 15.30, sulla Strada provinciale 591 tra Ricengo e Camisano, in provincia di Cremona e a pochi chilometri dai confini bresciani e bergamaschi.

Campagna era in sella al suo scooterone Bmw e viaggiava verso nord, in direzione di Romano per raggiungere Selva di Zandobbio, dove abitava, quando sarebbe stato travolto dalla Opel Agila guidata da una 22enne: la dinamica è ancora tutta da chiarire, così come eventuali responsabilità. Nell'impatto la moto è stata scaraventata contro il guard-rail, e il 39enne sbalzato e schiacciato. Le sue condizioni sono parse subito gravissime.

Rianimato a lungo, è morto in ospedale

E' stato rianimato e stabilizzato dall'automedica, poi trasferito d'urgenza (in codice rosso) in elicottero all'ospedale San Matteo di Pavia, dove purtroppo è spirato poco dopo il suo arrivo. Niente da fare, troppo gravi le ferite riportate. Solo lievi contusioni, invece, per la ragazza coinvolta nell'incidente: è stata ricoverata all'ospedale di Crema ma solo per accertamenti. I rilievi sono affidati alla Polstrada di Cremona: come da prassi, in casi come questi, verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale.

In servizio al Nucleo ispettorato del lavoro

Raffaele Campagna era originario di Treviglio: dopo aver lavorato in diverse caserme della provincia di Bergamo, da qualche tempo era stato trasferito al Nucleo ispettorato del lavoro di Cremona. E' da qui che stava tornando a casa, dopo una giornata di lavoro. Aveva raggiunto il grado di vicebrigadiere. Lascia l'amata moglie e le due adorate figlie: aspettando il nulla osta della magistratura, non è ancora stata fissata la data dei funerali.