Ragazza investe e travolge un carabiniere: condannata a 4 anni

È stata condannata a 4 anni di reclusione, accusata di omicidio stradale, la ragazza oggi 25enne riconosciuta responsabile dell’incidente che costò la vita, nell’agosto del 2021, al giovane vicebrigadiere Raffaele Campagna, carabiniere di 39 anni morto a seguito dell’impatto. Tutto avvenne a Camisano, in provincia di Cremona, pochi chilometri a ovest dai confini bresciani, lungo la Strada provinciale 591 che si collega al vicino paese di Ricengo.

L’incidente

Raffaele Campagna era in sella al suo scooterone Yamaha e viaggiava in direzione Romano per raggiungere Selva di Zandobbio, dove abitava: lungo il suo percorso sarebbe stato travolto dalla Opel Agila guidata dalla ragazza, che all’epoca dei fatti – era l’11 agosto 2021 – aveva 22 anni. Nell’impatto la moto venne scaraventata contro il guardrail, il 39enne sbalzato e schiacciato dal suo stesso mezzo. Le sue condizioni erano gravissime: rianimato e stabilizzato dall’automedica, fu trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale San Matteo di Pavia. Qui morirà poco dopo il suo arrivo.

L’inchiesta

Come da prassi, per quanto successo venne aperta un’inchiesta per omicidio stradale. Unica indagata: la ragazza alla guida della Opel. Le indagini delle forze dell’ordine hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica: la Opel avrebbe invaso improvvisamente la corsia opposta di marcia in cui transitava lo scooterone di Campagna. Ulteriori accertamenti avrebbero verificato che, in quel momento, la giovane stesse utilizzando il suo smartphone. Ora è arrivata la condanna a 4 anni di reclusione.

Di origini bergamasche, Raffaele Campagna aveva lavorato come carabiniere in diverse stazioni della provincia, prima di essere trasferito al Nucleo ispettorato del lavoro di Cremona: era vicebrigadiere, sposato e padre di due giovani figlie, all’epoca ancora bambine.