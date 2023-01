Colpo di sonno innesca la carambola sulla Provinciale: padre e figlioletto in ospedale

Spaventosa carambola nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 gennaio, sulla Provinciale 9. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 16.30 a Quinzano d’Oglio, sono rimaste coinvolte due auto e un camion. Il bilancio è di tre feriti, tra cui un bimbo di 5 anni: per fortuna nessuno di loro versa in gravi condizioni.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Quinzano, all’origine dello schianto ci sarebbe un colpo di sonno accusato dal conducente di una Toyota Yaris. L’uomo viaggiava in direzione del paese della Bassa, quando ha perso il controllo dell’utilitaria e ha invaso l’opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva una station wagon con a bordo padre e figlioletto di 5 anni: a seguito dell’impatto è uscita di strada, finendo in un campo. Anche il camion che seguiva la station wagon è rimasto coinvolto nell’incidente.

In pochi minuti sono arrivate anche due ambulanze: l’automobilista che ha provocato la carambola - risultato negativo all’alcol test - il padre e il figlioletto sono stati trasferiti in ospedale. Per loro traumi non di grave entità: il ricovero all’ospedale di Manerbio è avvenuto in codice giallo.

Oltre alla polizia locale, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Orzinuovi che si sono occupati della gestione della viabilità: la provinciale è stata chiusa per circa un’ora e il traffico deviato.