Travolge un ragazzo e fugge: è caccia al pirata della strada

Prima lo ha investito, poi ha continuato la sua corsa, in auto, come se nulla fosse. Sabato notte un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto lungo via Einaudi, a Quinzano d'Oglio.

Erano circa le 5, il 20enne - che abita nel paese della Bassa - stava rientrando a casa a piedi, dopo aver trascorso la serata in un locale della zona, quando è stato travolto da un'auto. Sbalzato a terra, nella rovinosa caduta avrebbe riportato numerosi traumi.

Scattata la chiamata ai soccorsi, sul posto sono intervenuti un'ambulanza della croce verde di Quinzano e un'auto medica, mentre da Brescia si è alzato in volo l'elisoccorso. Il ragazzo - per fortuna- non avrebbe mai perso conoscenza. Dopo le prime cure prestate sul posto, il 20enne è stato ricoverato al Civile di Brescia. Avrebbe riportato una rottura scomposta alla gamba destra e non sarebbe quindi in pericolo di vita.

I carabinieri di Verolanuova hanno raccolto alcun pezzi dell'auto rimasti sull'asfalto e hanno visionato le telecamere della zona per cercare di risalire al conducente della macchina in fuga.