Travolto in bici da un'auto, grave ragazzo: eliambulanza sul posto

Grave incidente nella prima mattinata di oggi, venerdì 4 novembre, a Quinzano d'Oglio: un giovane di 30 anni è stato travolto da un'auto mentre percorreva, in sella ad una bici, via Luigi Cadorna.



È accaduto verso le 8.50: le condizioni del 30enne sono subito apparse molto critiche. Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Brescia.

Dopo le prime cure prestate dai volontari della croce Verde di Orzinuovi e dall'equipe medica dell'eliambulanza, il ragazzo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. La dinamica è al vaglio della polizia locale che sta effettuando i rilievi di rito.