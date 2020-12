Camion si ribalta, maiali a spasso per strada e campi: traffico paralizzato

Poteva essere una strage, ma per fortuna molti esemplari si sono salvati (per ora). Qualche mese o ora di vita in più: il loro destino, prima o dopo, è comunque già segnato. Stiamo parlando dei suini caricati sul camion con rimorchio che martedì mattina si è ribaltato a Quinzano d'Oglio, lungo la strada che conduce a Borgo San Giacomo.

È successo verso le 8: il camionista avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha finito per ribaltarsi sul fianco destro. Fortunatamente l'autotrasportatore non si è fatto nulla, tanto che non si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118.

Peggio è andata al carico di maiali, in tutto qualche decina: alcuni sono morti a seguito dell'incidente, incastrati tra le lamiere del rimorchio; molti altri sono invece scappati nei campi circostanti e lungo la strada.

Sul posto ci sono gli agenti della Polizia Provinciale che si stanno occupando di recuperare i suini e i carabinieri di Quinzano che devono gestire la viabilità. La strada è infatti stata chiusa in direzione di Borgo San Giacomo. Traffico deviato su una stradina laterale per chi viaggia in direzione di Quinzano.