Auto ribaltata dopo il frontale: tre feriti, tra cui una bimba di 8 anni

Spaventoso incidente nel pomeriggio di ieri (domenica 7 maggio) a Pumenengo, comune della bassa Bergamasca che confina con Rudiano. Verso le 17.30, due auto che percorrevano la strada provinciale 106 si sono scontrate frontalmente, per cause al vaglio die carabinieri di Calcio. A seguito del violento impatto, una delle due macchine è uscita di strada e si è ribaltata nella in una piccola scarpata.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Il bilancio è di tre feriti: un 46enne che è stato trasportato, a bordo dell’elicottero del 118, all'ospedale di Bergamo; una donna di 41 anni e una bambina di 8. Nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni.

La 41enne e la piccola viaggiavano nell'auto finita fuori strada: entrambe sono state portate al Civile di Brescia: la prima avrebbe riportato seri traumi (la prognosi è di 20 giorni), la seconda è stata dimessa dopo gli accertamenti del caso.