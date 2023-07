Scooter esce di strada e si schianta nel fosso: uomo muore sul colpo

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, a Puegnago sul Garda. Stando a una prima ricostruzione, il 73enne stava percorrendo la strada dei laghetti di Sovenigo quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo della due ruote che ha finito la corsa in un fossato. Un impatto dall’esito, purtroppo, fatale: per l’uomo non ci sarebbe stato più nulla da fare.

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 17 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Salò, che hanno recuperato il corpo del 73enne, e un’ambulanza dei volontari Anc Valle del Chiese. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale di Salò: sarebbe stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli.