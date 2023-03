Camion si ribalta e perde il carico: tre feriti e caos traffico

Traffico paralizzato nel pomeriggio di oggi (venerdì 3 marzo) sulla Provinciale 510, che è stata chiusa in entrambi di sensi di marcia a causa di un incidente avvenuto a Camignone di Passirano. Stando alle prime informazioni trapelate, poco prima delle 16, un camion si è ribaltato - perdendo il carico sulla carreggiata - dopo lo scontro con un'auto.

Tre le persone ferite: il conducente del mezzo pesante e la coppia che viaggiava sulla macchina. Per fortuna, le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto oltre a 4 ambulanze ci sono i vigli del fuoco e la polizia stradale che si sta occupando dei rilievi e della non facile gestione della viabilità.

Come detto, la 510 è chiusa al traffico: uscita obbligatoria a Iseo, per chi proviene dalla Valle Camonica, mentre coloro che viaggiano nel senso opposto devono lasciare la Provinciale a Rodengo Saiano.