Cerca di evitare un'auto, tir precipita sulla ferrovia: si cerca il camionista

La sbandata per cercare di evitare il frontale con un’auto, poi l’urto violento e infine il volo di 60 metri nella scarpata sottostante la strada Provinciale 510 bis. Il mezzo pesante si sarebbe schiantato sulla ciclabile che costeggia il lago di Iseo, dopo aver divelto il guardrail ed essersi capovolto più e più volte, oltrepassando anche i binari della linea Brescia-Iseo-Edolo. Nessuna traccia dell’autista del camion, che sarebbe stato sbalzato fuori dalla cabina: i vigili del fuoco e i soccorritori lo stanno cercando ovunque, anche nel lago.

Una dinamica davvero agghiacciante quella dell’incidente accaduto, poco dopo le 7.30 di oggi (giovedì 21 settembre), in territorio di Marone, poco dopo la galleria Trentapassi. Il traffico sulla Provinciale è in tilt: è stato istituito il senso unico alternato e si registrano code chilometriche, soprattutto in direzione Brescia. Sospesa anche la circolazione dei treni - tra le stazioni di Pisogne, Marone e Zone - a causa della presenza dei detriti del mezzo pesante lungo i binari.Â

L’automobilista coinvolto nello schianto, un 29enne, se la sarebbe cavata con ferite non gravi, mentre - come detto - il conducente del camion non si trova. Sul posto ci sono numerose squadre dei vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri di Chiari e l’elicottero del 118.