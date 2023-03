Frontale auto-pullman: uomo muore sul colpo, traffico in tilt

Drammatico incidente sulla Provinciale 235 che collega Offanengo (Cr) a Orzinuovi. Il primo bilancio è pesantissimo: un uomo ha perso la vita nello schianto, avvenuto in territorio di Romanengo (Cr) a circa 9 km dalla nostra provincia.

Stando alle primissime informazioni trapelate, sarebbero due i mezzi coinvolti: un’auto e un pullman che si sarebbero scontrati frontalmente. A seguito del violento impatto, la macchina (una Nissan Qashqai) è uscita di strada ed è piombata nella scarpata che costeggia la Provinciale. Per l’uomo che era al volante non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo tra le lamiere accartocciate del veicolo.

Sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della polizia stradale: a loro il compito di ricostruire la dinamica del sinistro dall’esito fatale per l’automobilista, in cui sarebbero rimasti coinvolti anche un ragazzo di 18 anni e uno di 24. Sul posto ci sono due ambulanze, l’elisoccorso e un’automedica: la strada è stata chiusa al traffico, si segnalano code e rallentamenti per circa un chilometro.