Tamponamento auto-furgone sulla Provinciale: un ferito in ospedale

Rallentamenti e code, nella prima mattinata di lunedì, sulla provinciale 510 bis che collega il Lago d'Iseo alla città. Tutto a causa di un incidente avvenuto, verso le 6, poco prima dell'uscita di Ome, in territorio di Provaglio d'Iseo. Stando a quanto finora ricostruito, si sarebbe trattato di un violento tamponamento tra un'auto e un furgone che viaggiavano in direzione di Brescia.

Nello schianto è rimasto ferito il conducente di uno dei due mezzi: per lui seri traumi ma, per fortuna, nulla di grave. Soccorso dai volontari della croce rossa di Palazzolo, giunti a bordo di un'ambulanza, l'uomo di 41 anni è stato trasportato all'ospedale di Ome per gli accertamenti del caso: è stato ricoverato in codice giallo.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi si sono registrate code e rallentamenti in direzione di Brescia. La situazione è tornata alla normalità verso le 8. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che accerterà la dinamica e le cause all’origine dello schianto.