Spaventoso frontale sulla Provinciale: auto distrutte, 7 feriti e caos traffico

Lo schianto violento ha distrutto le due auto coinvolte, le persone a bordo sono tutte finite in ospedale, il traffico - già congestionato - è andato in tilt. È il bilancio, per fortuna non drammatico, dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla provinciale 510, che collega il Lago d'Iseo e la Valcamonica alla città.

Erano da poco passate le 18, quando due auto si sono scontrate frontalmente, in territorio di Provaglio d'Iseo: la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso. Inizialmente, per una delle sette persone coinvolte si è temuto il peggio: rimasta intrappolata tra le lamiere accartocciate, è stata estratta dai vigili del fuoco. Allarme rientrato - per fortuna- dopo l'arrivo dei sanitari, sopraggiunti a bordo di 4 ambulanze: l'automobilista non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in gravi condizioni.

Traumi e contusioni anche per gli altri feriti - tra cui anche una ragazzina di 13 anni - ma pare nulla di grave: sono stati trasportati al Sant'Anna di Brescia, all'ospedale di Chiari e a quello di Ome per gli accertamenti del caso.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico già molto intenso a causa del rientro dalle località del Lago d'Iseo e della Valcamonica dopo il weekend: rallentamenti e code si sono registrati, in entrambi i sensi di marcia, fino all'ora di cena. Bloccate anche le strade secondarie. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale.