Auto ferma per un guasto, scende a piedi e viene investito: sta lottando per la vita

Sta lottando per la vita al Civile il 63enne che nella notte di domenica è stato travolto e investito da un'auto lungo la Strada provinciale 510, in territorio di Provaglio d'Iseo. Tutto è successo intorno alle 4: pare che il 63enne, fino a poco prima alla guida della sua auto, abbia abbandonato il mezzo in un'area di servizio, forse per un guasto.

Investito sulla Provinciale

Sceso dal veicolo, si sarebbe incamminato per qualche decina di metri sulla Provinciale prima di essere investito. E' stato travolto da un'altra auto: l'uomo alla guida, complice il buio, non l'avrebbe visto ma si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi.

La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Il 63enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale, ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia e con riserva di prognosi. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale.