Frontale con un'auto in curva, motociclista sbalzato sull'asfalto per diversi metri: è grave

Un gita in moto tra i vigneti della Franciacorta, in compagnia di alcuni amici, poi il tremendo schianto frontale con un'auto, mentre affrontava una curva. Sbalzato per diversi metri sull'asfalto, avrebbe riportato gravi traumi.

Vittima dell'incidente, avvenuto verso le 16 di giovedì nei pressi della stazione di Provaglio d'Iseo, è un 36enne tedesco: soccorso dai volontari della croce rossa di Iseo - sopraggiunti a bordo di un'ambulanza - è stato trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche - i medici si sono riservati la prognosi - ma non sarebbe in pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Iseo, che ha effettuato i rilievi, la moto sulla quale viaggiava il 36enne si sarebbe scontrata frontalmente con una Renault Captur che viaggiava verso Corte Franca, mentre affrontava una curva a gomito di via Stazione Nuova.

Un impatto violento: sbalzato dalla sella, il 36enne è piombato sull'asfalto parecchi metri più avanti. La macchina è andata distrutta, ma la donna al volante non avrebbe - per fortuna - riportato ferite. La strada è stata a lungo chiusa al traffico: si sono registrati rallentamenti fino alla serata di giovedì.