Ragazzino in scooter si schianta contro un bus mentre torna da scuola: è grave

L’impatto contro il pullman non sarebbe stato violento, ma le conseguenze per il ragazzino che viaggiava sullo scooter sarebbero invece state piuttosto gravi. Scattato l’allarme, verso le 13.30 di mercoledì, sul posto si è precipitata un’ambulanza, mentre da Bergamo si alzava in volo l’elisoccorso.

Il 15enne, che pare stesse rincasando dopo la scuola, avrebbe riportato gravi traumi: dopo le prime cure è stato trasportato d’urgenza, a bordo dell’eliambulanza, e poi ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incidente è avvento a Provaglio d’Iseo, lungo la strada che porta a Fantecolo: stando ad una prima ricostruzione, il bus della Fnma autoservizi stava affrontando la discesa, mentre il 15enne viaggiava nell’opposta direzione. I due mezzi si sarebbero urtati mentre affrontavano una curva, per cause al vaglio della Polizia stradale di Darfo Boario Terme che si sta occupando dei rilievi.