Auto sbanda, si schianta e abbatte un palo della luce: tre feriti

Lo schianto contro un palo della luce, l’auto ridotta ad un ammasso di lamiere, il lampione che crolla sull’asfalto e le tre persone a bordo che inizialmente sembravano prive di sensi. Il forte boato è stato avvertito dai residenti di via per Provezze a Provaglio d'Iseo, che si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo.

Poi la chiamata al numero unico per le emergenze, scattata verso la mezzanotte di ieri (martedì 28 marzo), che ha inviato due ambulanze, un'automedica e pure l'elisoccorso decollato dal Civile di Brescia. L'allarme, per fortuna, è rientrato dopo l'arrivo dei volontari del 118 di Adro e Sarnico: le tre persone che erano a bordo della Citroen Picasso erano coscienti e avevano riportato ferite non di grave entità. Due feriti sono stati trasportati alla clinica Poliambulanza di Brescia a bordo delle autolettighe, la terza al Civile con l'eliambulanza. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti: i ricoveri sono avvenuti in codice giallo e verde.



Le cause all’origine dell’incidente sono al vaglio della polizia stradale di Iseo, che si è occupata dei rilievi di rito: stando a una prima ricostruzione, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L'auto avrebbe sbandato, finendo la corsa contro un lampione, per motivi ancora da accertare. Come da prassi, dopo il ricovero in ospedale, il conducente della Picasso è stato anche sottoposto agli esami per accertare l’eventuale presenza di alcol e droghe nel sangue.