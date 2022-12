Scende dal camion per bere un caffè: travolto e investito in tangenziale

Nessun guasto, come inizialmente si pensava: il camionista 63enne investito lunedì mattina prima ancora dell'alba era sceso dal suo mezzo soltanto per bere un caffè. Avrebbe parcheggiato il camion in un'area di servizio sulla Strada provinciale 510, in territorio di Provaglio d'Iseo: il bar era chiuso e così avrebbe attraversato la strada per raggiungere la stazione di servizio dall'altra parte della carreggiata.

L'incidente

Nel tornare sui suoi passi sarebbe stato infine investito da una Fiat Punto che in quel momento viaggiava verso Iseo. Il conducente della vettura si è subito fermato a prestare soccorso, allertando il 112: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo.

Il ferito è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia: la prognosi è riservata - avrebbe riportato fratture a entrambe le gambe - ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indaga la Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi.