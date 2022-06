Camion si schianta contro il cavalcavia: Statale chiusa al traffico

Un cavalcavia lungo la strada Statale 45bis è stato danneggiato da un tir di passaggio. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, a Prevalle. Per questa ragione la Gardesana è stata chiusa, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Nuvolera e Gavardo e il traffico deviato lungo le vie secondarie.

L’allarme è scattato verso le 13.30, quando il braccio di una gru trasportata dal mezzo pesante avrebbe urtato il ponte, causando la caduta di alcuni calcinacci. La situazione è ancora in fase di accertamento: sul posto c'è il personale dell’Anas e le forze dell’ordine. I tecnici stanno verificando la stabilità del cavalcavia e lavorando per la sua messa in sicurezza.

Transito vietato dalle 16.30 di lunedì, fino a nuovo ordine. Un disagio che avrà un impatto sul traffico, considerando che molte persone stanno rincasando dai luoghi di lavoro.