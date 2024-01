Violento frontale con un camioncino, grave una donna

Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di oggi (martedì 23 gennaio) lungo la strada provinciale 116 a Prevalle. Ad avere la peggio una donna: era al volante di una Volkswagen Golf che, dopo avere invaso l’opposta carreggiata, si è schiantata contro un camioncino.

L'automobilista non avrebbe mai perso i sensi, ma avrebbe rimediato gravi traumi: soccorsa in codice rosso dai volontari di Nuvolento e di Roè Volciano, è stata trasferita d’urgenza, a bordo di un’ambulanza, all’ospedale Civile di Brescia.

Lo schianto verso le 15.15: la strada è stata chiusa per circa un’ora e trenta. Inevitabili i disagi per il traffico: si sono formate code e rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia.

La dinamica è al vaglio della polizia locale di Prevalle, che si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Stando a una prima ricostruzione, la Golf guidata dalla donna avrebbe sbandato, per cause da chiarire, finendo per invadere la carreggiata opposta: l’uomo al volante del camioncino Iveco avrebbe cercato di evitare lo scontro, sterzando verso destra. Un tentativo purtroppo inutile: dopo l’impatto il camioncino è finito nel fosso che scorre accanto alla Provinciale, mentre la parte anteriore della Golf è stata ridotta ad un ammasso di lamiere.