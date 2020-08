Moto si schianta contro un'auto, ragazzo portato alla Poliambulanza di Brescia

Brutto incidente tra un'auto e una moto a Prevalle. Sabato notte, verso le 23.20, i due veicoli si sono scontrati lungo la Strada provinciale 116, nel tratto compreso tra la rotonda che porta in via Fornace e l'incrocio con via Gardesana.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale. Certo è che, ad avere la peggio, è stato il giovane di 29 anni in sella alla "due ruote", sbalzato sull'asfalto a seguito dell'impatto.

Per i soccorsi la centrale operativa del 112 ha inviato d'urgenza un'auto medica e un'ambulanza dei volontari di Nuvolento. Pare che il ragazzo non abbia mai perso conoscenza: è stato portato alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo pochi minuti dopo la mezzanotte. Ha riportato diversi traumi e ferite, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.