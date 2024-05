In arresto cardiaco dopo lo schianto in bici: imprenditore muore in ospedale

È morto in ospedale l’uomo di 67 anni coinvolto in un incidente mentre percorreva via Feniletti a Prevalle. Rosario Ferandi, questo il nome della vittima, si è spento in un letto del Civile di Brescia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio.

Il 67enne era andato in arresto cardiaco dopo essersi schiantato contro un’auto ferma ad uno stop, verso le 15 di sabato: rianimato a lungo sul posto e poi trasferito, a bordo dell’elicottero del 118, al Civile di Brescia. A nulla sono valsi, purtroppo, i tentativi dei medici: il 67enne è spirato poche ore dopo il ricovero.

Ferandi abitava a Vallio Terme ed era titolare dell’omonima ditta di calcestruzzi, azienda con sede legale a Vallio Terme ed impianti in altri paesi della provincia che fornisce il materiale per l’edilizia.