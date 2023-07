Investito dall'auto della moglie, muore sotto gli occhi dei giovani figli

È Prabjot Singh la vittima del terribile dramma che si è consumato nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 luglio, in via Dante a Prevalle: il 53enne di origine indiana, ma di casa nel paese ai piedi della Valle Sabbia, è stato involontariamente investito dall’auto guidata dalla moglie mentre era in sella alla sua bicicletta. A bordo della macchina, una Suzuki Wagon R+, c’erano anche i tre figli, tutti minorenni, della coppia. Per il povero Prabjot non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul colpo, sotto gli occhi dei familiari.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Salò, il 53enne e la moglie stavano entrambi rincasando (lui in bici, lei in auto) e si sarebbero incrociati per caso: lui si sarebbe voltato proprio per salutare i familiari. Un gesto che gli avrebbe fatto perdere l’equilibrio - complice anche l'asfalto sdrucciolevole a causa del forte temporale - : sarebbe caduto dalla bici, finendo sotto l’auto guidata proprio dalla consorte.

Lei avrebbe provato disperatamente a evitarlo: ha sterzato, concludendo la sua corsa su un cordolo spartitraffico, ma la manovra si è rivelata purtroppo inutile, così come i disperati tentativi di rianimare il marito. La donna è rimasta lievemente ferita: è stata soccorsa da un'ambulanza del Van di Nuvolento e ricoverata in ospedale a Gavardo, in codice giallo, anche per il forte shock subito.