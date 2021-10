Incidente in tangenziale, traffico bloccato: oltre 1 km di coda

Martedì mattina di passione sulla Statale 45bis, la tangenziale che collega Brescia e Salò. Verso le 7.30, un incidente avvenuto nel Comune di Prevalle, all’altezza del ponte che passa sopra via Combattuta, ha mandato in tilt il traffico in orario di punta per i pendolari: dopo venti minuti, code e rallentamenti hanno raggiunto una lunghezza di 1,5 km.

Non si segnalano feriti gravi, fortunatamente. Sul posto è stata inviata un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano, insieme a una pattuglia della Stradale per la gestione del traffico.