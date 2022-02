Schianto tra due auto sulla Provinciale, traffico in tilt: un chilometro di coda

Code di circa un chilometro si sono fermate stamattina sulla Strada provinciale 116, a causa di un incidente stradale che – poco prima delle 7 – ha visto coinvolte due auto in territorio di Prevalle.

Lo scontro è avvenuto all'altezza dello svincolo per la zona industriale di via Repubblica. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre persone – un 20enne, un 49enne e un 51enne – nessuna delle quali sembra essere in gravi condizioni; la centrale operativa ha comunque inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza dei volontari di Nuvolento.

Causa l'orario di punta dei pendolari, a un'ora di distanza dal sinistro code e rallentamenti non erano ancora smaltiti. Per dirigere al meglio la situazione e per raccogliere i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Brescia.