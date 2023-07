La moglie lo segue con l'auto, lui cade in bici: travolto e ucciso

Terribile tragedia in Via Dante Alighieri a Prevalle: è qui che poco prima delle 22 ha perso la vita un uomo di 53 anni, investito e involontariamente ucciso dalla moglie. Pare che stesse tornando a casa in bicicletta, sotto diluvio di mercoledì sera - un violento temporale, ha pure grandinato: dietro di lui c'era la moglie, che lo stava scortando in auto. Mancavano poco più di 50 metri e sarebbero tornati entrambi a casa. Fino al drammatico epilogo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò. Non si esclude, al momento, che il 53enne - di origini straniere - possa essere scivolato da solo a causa dell'asfalto sdrucciolevole o per il forte temporale: ma nemmeno che la donna potrebbe averlo urtato senza farlo apposta. In tal senso sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

L'incidente all'incrocio di Via Dante

L'incidente è avvenuto alla rotatoria di Via Dante, all'incrocio con Via Manzoni: la bici del 53enne è finita sotto l'auto che la seguiva, la Suzuki Wagon R+ guidata dalla moglie, che ha concluso la sua corsa su un cordolo spartitraffico. La donna è rimasta lievemente ferita: è stata soccorsa da un'ambulanza del Van di Nuvolento e ricoverata in ospedale a Gavardo, in codice giallo.

Sul posto anche l'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco. Diversi i testimoni che avrebbero assistito alla scena: tra questi anche la figlia appena maggiorenne della coppia. Le forze dell'ordine, su indicazione della magistratura, hanno sequestrato i mezzi coinvolti nell'incidente. Inevitabilmente sotto shock la moglie.