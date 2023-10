Schianto in galleria, caos in tangenziale: 4 feriti, 2 sono minori

Tamponamento a catena nel tardo pomeriggio di martedì sulla tangenziale Ss45bis, in direzione Salò, all’ingresso del sottopasso di Prevalle: lo schianto poco prima delle 18.30, quattro i veicoli coinvolti e altrettanti i feriti, tra cui due minori di 11 e 12 anni. Per fortuna niente di grave: sono stati tutti ricoverati in codice giallo alla Poliambulanza e al Pediatrico del Civile.

L’incidente

Sul posto, per i rilievi e per la complicata gestione della viabilità, gli agenti del comando intercomunale di Polizia Locale di Prevalle e Paitone guidati dal comandante Massimo Zambarda: a supporto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, intervenuta per la perdita di gas dal serbatoio di una delle vetture coinvolte. Per soccorrere i feriti sono intervenute anche tre ambulanze del Van di Nuvolento, del Cosp di Bedizzole e dell’Anc Valle del Chiese. Non pochi i disagi al traffico: le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite fino alle 21.