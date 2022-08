Spaventoso frontale tra camion: due feriti, caos in tangenziale

Brutto incidente stradale – verso le 12.30 di giovedì – a Prevalle lungo la Strada statale 45 bis, all'altezza del km 57 + 300. Ad essere coinvolti nel sinistro due autocarri, di cui uno di una ditta di Vobarno (da Nuvolento viaggiava verso il lago) e uno di un'azienda gardesana di servizi ecologici, che procedeva in direzione opposta.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, il primo veicolo ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando così a schiantarsi frontalmente con l'altro mezzo pesante. Un urto molto violento: entrambi gli autocarri hanno riportato danni ingenti e sono rimasti bloccati in mezzo alla strada, senza possibilità di spostarsi in modo autonomo.

Il veloce intervento di un'ambulanza e di un'automedica ha permesso di prestare i primi soccorsi ai conducenti feriti (poi ricoverati in codice giallo), mentre una squadra dei vigili del fuoco di Salò metteva in sicurezza i veicoli incidentati. I rilievi del caso sono stati raccolti dalla polizia locale di Prevalle: un intervento complesso, dato che gli elementi necessari alla ricostruzione del sinistro erano sparsi su circa 120 metri di strada. Sul posto anche i tecnici dell'Anas, che hanno gestito la viabilità oltre a occuparsi della pulizia e del ripristino della carreggiata.

La strada è rimasta chiusa per due ore in modo completo e, nell'ultima mezzora, con senso unico alternato. Gli agenti della Locale di Mazzano si sono occupati della deviazione del traffico proveniente dalla città verso la viabilità ordinaria. Sulla Ss 45 si sono formate code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.